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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد جعفر: رفضت استكمال إحدى المباريات بسبب أنباء توقيعي للأهلي

صدى البلد

كشف أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، حقيقة توقيعه للأهلي أثناء تواجده مع الفريق الأبيض وسبب الهجوم الجماهيري ضده.

وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " الأهلي دخل في مفاوضات معي أثناء تواجدي في الزمالك قبل انتهاء تعاقدي مع الفريق الأبيض".

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وتابع: "الجماهير غضبت مني بسبب الأخبار التي تم تسريبها بشأن توقيعي وصبري رحيل للأهلي، على الرغم من عدم صحة الأمر".

وأتم: "أخبرت وكيلي بأنني سأوقع للزمالك على العقد الجديد، ورغم ذلك فالجماهير كانت غاضبة وتهتف ضدي في كل مباراة، لدرجة رفضي الاستمرار في إحدى اللقاءات عقب تسجيلي هدف.

احمد جعفر الفريق الأبيض برنامج الريمونتادا نجم الزمالك نجم الزمالك السابق فضائية المحور

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