رئيس وزراء إسبانيا: مصر تقوم بدور إيجابي لتهدئة الوضع في غزة

قال بيدرو سانشيز رئيس وزراء أسبانيا، إننا نتابع جهود مصر في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، متابعا: مصر تقوم بوساطة جيدة للغاية، لتهدئة الوضع في القطاع.

واسترسل خلال المؤتمر الصحفي أمام معبر رفح: تواصلنا مع نتنياهو لمتابعة ردهم على هجمات السابع من أكتوبر، وطلبنا إتمام هدنة إنسانية.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

ولفت إلى أن جميع الأطراف لهم للحق في الدفاع عن أنفسهم، ولكن في سياق احترام القانون الدولي الإنساني، وعدم ارتكاب جرائم في حق المدنيين.