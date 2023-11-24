رئيس الوزراء الإسباني: يجب العمل على تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل

أكد بيدرو سانشيز رئيس وزراء أسبانيا، أنه يجب العمل على تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأن الحل الوحيد هو حل الدولتين، ويجب إحياء عملية السلام في المنطقة.

كما أكد ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، أن قتل المدنيين يجب أن يتوقف الأن في قطاع غزة، ونرفض تدمير المجتمع.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمعبر رفح، أن الكثير من الضحايا في غزة من الأطفال والنساء، والعمليات العسكرية يجب أن تتوقف وتحترم القانون الدولي.



وأوضح أنه يجب أن يكون هناك زيادة في توفير المساعدات.



وقدم الشكر لـ مصر على الجهود الكبيرة في توفير المساعدات لـ قطاع غزة.



وكشف أن بلاده ستقدم الكثير من المساعدات خلال الفترة المقبلة، وان بلاده قدمت وستقدم المساعدات لـ غزة.



وأوضح أن الجميع يريد أن يقدم رسالة الإنسانية، حتى يتوقف ما يحدث، وتصل المساعدات لـ غزة.

وكشف أن وقف اطلاق النار حل جيد، ولكن نسعي ليكون الوقف دائم، وليس لمدة أيام.

