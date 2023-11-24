الصليب الأحمر : الاتفاق بين حماس والاحتلال الإسرائيلي نجح

أكد الصليب الأحمر الدولي، اليوم الجمعة أن ما اتفق عليه بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والاحتلال الإسرائيلي تم تنفيذه بنجاح حتى الآن.

وأضاف الصليب الأحمر، أن إسرائيل ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين من سجن عوفر، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

وأكدت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق من اليوم الجمعة أن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة أصبحوا الآن في أيدي جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

وتسلم الصليب الأحمر الدولي، الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة، لنقلهم إلى معبر رفح البري ضمن صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، نقلا عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، أن الأسرى المفرج عنهم من قطاع غزة، هم 13 إسرائيليا.

وبدأت في السابعة من صباح اليوم الجمعة، هدنة لمدة أربعة أيام بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، برعاية مصرية قطرية أمريكية، تتخللها تبادل للأسرى بين حماس والاحتلال.