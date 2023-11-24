عاجل| توتر في محيط سجن عوفر بعد إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين

أفاد نبأ عاجل، نقله مراسل “العربية”، بحدوث توتر في محيط سجن عوفر، غرب رام الله؛ بعد إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.

وأكد الصليب الأحمر الدولي، اليوم الجمعة، أن ما اتُّفق عليه بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والاحتلال الإسرائيلي، تم تنفيذه بنجاح حتى الآن.

وأضاف الصليب الأحمر، أن إسرائيل ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين من سجن عوفر، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

وأكدت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق من اليوم الجمعة أن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة، أصبحوا الآن في أيدي جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

وتسلم الصليب الأحمر الدولي، الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة، لنقلهم إلى معبر رفح البري، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.