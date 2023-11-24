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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدء تحرك الأسرى من معبر رفح إلى الجانب الإسرائيلي| فيديو

بدء تحرك المحتجزين
بدء تحرك المحتجزين من منفذ رفح إلى الجانب الإسرائيلي

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بـ بدء تحرك الأسرى من منفذ رفح البري إلى الجانب الإسرائيلي.
 

وفي ذات السياق، أفاد نبأ عاجل، نقله مراسل “العربية”، بحدوث توتر في محيط سجن عوفر، غرب رام الله؛ بعد إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.

وأكد الصليب الأحمر الدولي، اليوم الجمعة، أن ما اتُّفق عليه بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والاحتلال الإسرائيلي، تم تنفيذه بنجاح حتى الآن.

وأضاف الصليب الأحمر، أن إسرائيل ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين من سجن عوفر، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

وأكدت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق من اليوم الجمعة أن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة، أصبحوا الآن في أيدي جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

وتسلم الصليب الأحمر الدولي، الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة، لنقلهم إلى معبر رفح البري، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

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