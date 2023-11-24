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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا أصلا مصممة أزياء | سحر رامي : بعمل ملابسي بنفسي

الفنانة سحر رامي
الفنانة سحر رامي

كشفت الفنانة سحر رامي سر طلتها المميزة، حيث علقت قائلة: من صغري بعمل تصميم ملابسي بنفسي؛ لأني مصممة أزياء.

وبشان جمال شعرها، قالت سحر رامى خلال حوارها مع برنامج “كلام ما بينا”،المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم، الإعلامية منى البحيري إن روتين عنايتها بشعرها يتلخص في الاهتمام به ووضع المرطبات والزيوت، مشيرة إلى أنها صبغته سابقا باللون الأحمر حتى قامت بقصه بعد تعرضه للهيشان.

فيلم الشجعان

وأضافت سحر رامي قائلة: عملت شعري كنيش في فيلم الشجعان وكان معمول عند الكوافير، واستعملت له الجيل لسهولة تسريحته، منوهة أنها خلال حملها من زوجها الراحل الفنان حسين الإمام قامت بقص الشعرات الطويلة.

ووصفت سحر رامي شعرها بأنه مميز وناعم وطويل ومضفر منذ صغرها، مختتمة: سبته خصل واسود وناعم.

الإعلامية مى البحيرى الفنان حسين الإمام الفنانة سحر رامي تصميم ملابس حسين الامام قناة صدي البلد كلام ما بيننا مي البحيري

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