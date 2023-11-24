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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تفرج عن 39 امرأة وطفلا من الأسرى الفلسطينيين

جماهير فلسطينين تحتفل
جماهير فلسطينين تحتفل بتحرير الاسري

ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية أن قوات الاحتلال افرجت عن 39 امرأة وطفلا من الأسرى الفلسطينيين.

يأتي ذلك ضمن الدفعة الأولى من اتفاق التهدئة وصفقة التبادل مع أسرى مستوطنين أسرتهم القسام خلال اقتحام غلاف غزة في 7 أكتوبر.

ووصلت حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في تمام الساعة صباح اليوم بحسب ما أعلنت كتائب القسام.

وذكرت كتائب القسام في بيان لها أن الهدنة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح اليوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة بالإضافة الي توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد كما يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.

كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وكذا يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.
 

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