عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حسين أبو العطا يشارك في مؤتمر حزب المستقلين الجدد لدعم السيسي

صدى البلد

شارك المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بصحبة وفد من تحالف الأحزاب المصرية يرأسه النائب تيسير مطر رئيس حزب “إرادة جيل”، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، في المؤتمر الحاشد بمحافظة الدقهلية الذي نظمه حزب “المستقلين الجدد”، برئاسة الدكتور هشام عناني لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وحضر المؤتمر لفيفًا من القيادات السياسية والشخصيات العامة بمحافظة الدقهلية وأهالي مركز ومدينة نبروه التي عُقد فيها المؤتمر، ويأتي هذا المؤتمر ضمن خطة تحالف الأحزاب المصرية لدعم الرئيس السيسي من خلال أحزابه على مستوى الجمهورية في مختلف المحافظات من خلال عقد مؤتمرات شعبية بجانب حملات طرق الأبواب التي ينفذها التحالف في العديد من المحافظات.

واستعرض المؤتمر الإنجازات التي تحققت خلال فترة حكم الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات في كافة المجالات، فضلا عن مسيرة البناء والتنمية والإنجازات الكبيرة بكافة القطاعات المختلفة، زراعيًا وصناعيًا واقتصاديًا وغيرها من المشروعات التنموية التي شيدت على أرض الدولة المصرية.

وأكد جميع الحاضرين على الدعم الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، داعين جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مطالبين المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودعم استقرار الدولة المصرية.

 

bdc8d497-89c2-43eb-b309-63bc4961350f
bdc8d497-89c2-43eb-b309-63bc4961350f
30ff59bd-0314-4e18-8774-d74fcb7a9590 (1)
30ff59bd-0314-4e18-8774-d74fcb7a9590 (1)
a511eba3-a646-44b8-be1f-d3507088bdf9
a511eba3-a646-44b8-be1f-d3507088bdf9
الرئيس السيسي تحالف الأحزاب الدقهلية مجلس الشيوخ الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

ورطة في الزمالك قبل لقاء أبو سليم الليبي | خبر صادم

موضوعات متعلقة

النائب مجاهد نصار : رسائل الرئيس السيسي بمؤتمر دعم فلسطين حاسمة للمجتمع الدولي

مستقبل وطن بالبحيرة ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي فى الانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

مدرب ميدياما الغاني : الأهلي نمبر 1 في أفريقيا ولن ندافع أمامه

3.2 مليار دولار حجم الاستثمارات البحرينية في مصر

لطمة قوية لتجار الدولار.. حكاية 500 مليون تعتزم البحرين ضخها في مصر

إسماعيل هنية: حماس تمثل الأمة في الدفاع عن مقدساتها وأراضيها العربية

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

شمس في "شبرا بلولة"| المطربة الكويتية تزور السيد البدوي في طنطا.. وهذا ما حدث بفرح شعبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات لعلاج الإمساك بمشروبات طبيعية

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

أبرزها الثوم.. أعشاب وأطعمة لخشونة الركبة

ميغلاش عليكي .. ياسمين صبري تُهدي طقم من ملابسها لمعجبة | شاهد

فيديو

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

بعد اختفائها لفترة طويلة عن الساحة.. صفية العمري تكشف العديد من أسرار حياتها

بعد نمبر وان.. محمد رمضان يطلق على نفسه لقب الجوكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ