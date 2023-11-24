حسين أبو العطا يشارك في مؤتمر حزب المستقلين الجدد لدعم السيسي

شارك المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بصحبة وفد من تحالف الأحزاب المصرية يرأسه النائب تيسير مطر رئيس حزب “إرادة جيل”، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، في المؤتمر الحاشد بمحافظة الدقهلية الذي نظمه حزب “المستقلين الجدد”، برئاسة الدكتور هشام عناني لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وحضر المؤتمر لفيفًا من القيادات السياسية والشخصيات العامة بمحافظة الدقهلية وأهالي مركز ومدينة نبروه التي عُقد فيها المؤتمر، ويأتي هذا المؤتمر ضمن خطة تحالف الأحزاب المصرية لدعم الرئيس السيسي من خلال أحزابه على مستوى الجمهورية في مختلف المحافظات من خلال عقد مؤتمرات شعبية بجانب حملات طرق الأبواب التي ينفذها التحالف في العديد من المحافظات.

واستعرض المؤتمر الإنجازات التي تحققت خلال فترة حكم الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات في كافة المجالات، فضلا عن مسيرة البناء والتنمية والإنجازات الكبيرة بكافة القطاعات المختلفة، زراعيًا وصناعيًا واقتصاديًا وغيرها من المشروعات التنموية التي شيدت على أرض الدولة المصرية.

وأكد جميع الحاضرين على الدعم الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، داعين جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مطالبين المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودعم استقرار الدولة المصرية.