اتحاد العمال : حرب غزة غيرت نظرة العالم للقضية الفلسطينية

قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، مضيفاً أن نظرة العالم كله تغيرت تجاه القضية الفلسطينية لأن الأحداث الجارية فرضت نفسها على الجميع.

وأضاف الجمل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القضية الفلسطينية أصبحت مصيرية للمصريين بعد كشف مخطط الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية، لافتا إلى أن الموقف المصري تجاه فلسطين نال إشادة العالم كله.

أوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، القضية الفلسطينية مركزية لمصر والشعب المصري وقيادته دائما يقفون بجوار أشقائنا الفلسطينيين، وقدمنا تضحيات عظيمة وكبيرة من 48 وحتى الآن للدفاع عن القضية الفلسطينية.