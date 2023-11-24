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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

30 نوفمبر.. عقد المؤتمر السنوي لـ المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

ينظم المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، المؤتمر السنوي للمعهد يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2023، تحت عنوان:‏“Bridging Gaps in Oncology (BGO2023): Shaping the Future” "صياغة مستقبل علاج الأورام".

ومن جهته، قال الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، إن المؤتمر سيشهد حضور العديد من الخبراء المتخصصين في علاج الأورام في مصر والعالم؛ لوضع آليات لتحسين الجودة والرعاية لمرضى الأورام باستخدام مناهج مبتكرة من خلال تبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد عميد المعهد القومي للأمراض، بالإضافة إلى تقديم أفضل الممارسات في علم الأورام السريري لتقديم خدمات طبية متميزة، مضيفًا أن المعهد القومي للأورام يدعم مرضى الأورام بجميع فئاتهم خلال جميع مراحل التعامل معهم بتقديم مختلف الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتدعيمية عن طريق فرق عمل فعالة باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا لتقديم رعاية صحية متكاملة ذات جودة عالية طبقا للمعايير العالمية.

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جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر، أجرى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة للمدينة الجامعية للطالبات بالجيزة، وذلك في إطار متابعته للخدمات المقدمة للطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، وللاطمئنان على أعمال الصيانة وتحسين الكفاءة في بعض المباني بالمدينة الجامعية للطالبات.

وخلال الجولة، التقى الدكتور محمد الخشت مع بعض الطالبات وناقش الطالبات في مستوى الأداء بالمدينة واطمأن على أحوالهن الدراسية والخدمات المقدمة لهن ومختلف الموضوعات التي تتعلق بالعملية التعليمية والامتحانات، وذلك في حضور مسؤولي المدينة الجامعية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطالبات وتلبية احتياجاتهن مع توفير المناخ الأسري لهن وتشجيعهن على النجاح والتفوق، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من اجل توفير الدعم والرعاية اللازمة لطلاب الجامعة بصفة عامة، مع تكثيف الجهود من أجل زيادة سبل الرعاية المقدمة لأبناء الجامعة من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية سواء من الطلبة المصريين أو الوافدين للدراسة بكليات الجامعة من الدول العربية أو الأفريقية، باعتبار أن المدن الجامعية ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب وإنما هي بمثابة الأسرة البديلة في تقديم الرعاية للطلاب والطالبات في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية.

كما قرر الدكتور محمد الخشت، صرف مكافأة شهر من الأجر الوظيفي للعاملين بشئون الطلاب والإسكان والمطبخ بمدينة الطالبات بالجيزة تقديرًا لجهودهم في رفع مستوى الرعاية والخدمات للطالبات المقيمات بالمدينة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بها 5 مدن طلابية هي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، وشهدت هذه المدن خلال الأعوام الماضية عمليات تطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية،، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية والكتب والمجلات بكل الغرف للترفيه وتثقيف الطلاب في أوقات الفراغ.

المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة جامعة القاهرة الدكتور محمد عبد المعطى المعهد القومى للأورام الدكتور محمد الخشت

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