عضو المجلس السيادي السوداني يصل الجابون حاملا رسالة من "البرهان"

وصل عضو مجلس السيادة السوداني الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، اليوم الجمعة إلى الجابون، حاملا رسالة من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني إلى الجنرال بريس أوليجي أنجيما رئيس الجابون.

أوضح عضو مجلس السيادة الفريق جابر في تصريح صحفي أن" الرسالة تهدف لإطلاع القادة الأفارقة بتطورات الأوضاع في السودان والتحديات التي تواجهه جراء تمرد مليشيا الدعم السريع. وأشار "جابر" إلى أن الزيارة تأتي ضمن جولة إفريقية لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين دول المنطقة لبسط الأمن والاستقرار والتنمية.