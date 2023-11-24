بعد إصابة صفية العمرى به.. كيف يتم علاج العصب السابع؟

أعلنت الفنانة صفية العمري معاناتها من مرض العصب السابع منذ سنوات عديدة مما أثر عليها وعلى شكلها .. فهل هناك علاج لهذا المرض؟

يعد العصب السابع من المشكلات التي تؤثر على الوجه بشكل كبير، حيث يتسبب في شلل نصفه بالكامل مما يغير شكله حتى العينين يتغير اتساعها.

ووفقا لما جاء في موقع nyulangone نعرض لكم طرق علاج العصب السابع

إذا حدث شلل العصب السابع فجأة، وفي غضون ساعات أو أيام، فقد يكون السبب فيروسًا، مثل الهربس البسيط، الذي يسبب القروح الباردة، أو الهربس النطاقي، المعروف باسم القوباء المنطقية ويفترض الأطباء أن الفيروس قد يكون مسؤولاً عن الشلل المؤقت المرتبط بشلل بيل.

يمكن أن يسبب الفيروس التهابًا في العصب السابع، الذي ينقل الإشارات الكهربائية بين الدماغ وعضلات الوجه.

إذا تضخم العصب، فإن المساحة العظمية الضيقة في الجمجمة التي ينتقل من خلالها العصب قد تؤدي إلى انقباض العصب وحتى لحظة انقباض قصيرة قد تقطع تدفق الدم إلى العصب وتمنعه من العمل ونتيجة لذلك، لا تستطيع الإشارات الصادرة من الدماغ الوصول إلى عضلات الوجه، مما يمنعها من الحركة.

عندما يحدث شلل العصب الوجهي بسبب فيروس، فإنه عادةً ما يؤثر على جانب واحد من الوجه ونادرًا ما يكون دائمًا ووبمجرد أن يهدأ الالتهاب ويتقلص العصب مرة أخرى إلى حجمه الطبيعي، يتم استعادة تدفق الدم ويتعافى العصب السابع.

لتسريع عملية الشفاء، غالبًا ما يصف الأطباء في جامعة نيويورك لانغون الأدوية المضادة للفيروسات والكورتيكوستيرويدات لمكافحة الفيروس وتخفيف الالتهاب.

يعد بدء العلاج بمجرد ظهور الأعراض أمرًا بالغ الأهمية لضمان الشفاء التام من شلل العصب الوجهي المؤقت والحد من الالتهاب بسرعة يحد من تلف الأعصاب.

ومع ذلك، قد يستغرق التعافي الكامل شهورًا، لذا من المفيد التحلي بالصبر حتى تعود وظيفة العصب السابع ويقوم طبيبك بجدولة زيارات متابعة دورية لمراقبة تعافيك وتقديم الدعم العاطفي.

الكورتيكوستيرويدات

تعمل أدوية الكورتيكوستيرويد على تقليل التورم في العصب السابع و يتم تناول الدواء عن طريق الفم مرة واحدة يوميًا لمدة 10 إلى 14 يومًا لضمان تعافي العصب.

إذا كانت أعراضك تشير إلى أن فيروس الهربس النطاقي يسبب الالتهاب، فقد يوصي طبيبك بجرعة أقوى من الكورتيكوستيرويدات ويتم إعطاء هذه الأدوية عن طريق الوريد بالتسريب الوريدي (IV) وقد يمنع هذا النهج الأكثر عدوانية في العلاج الفيروس من التسبب في التهاب طويل الأمد وضرر دائم.

عادة، يصف الأطباء جرعة واحدة من الكورتيكوستيرويدات الوريدية، والتي يتم إعطاؤها على مدار 24 ساعة في المستشفى وبعد خروجك من المستشفى، قد يصف لك طبيبك دواء كورتيكوستيرويد عن طريق الفم لمدة 7 إلى 10 أيام.

قد يكون لأدوية الكورتيكوستيرويد آثار جانبية، على الرغم من أنها غير شائعة عند تناول الدواء لفترة قصيرة وقد تشمل هذه زيادة ضغط الدم، والأرق، وتقلب المزاج.

الأدوية المضادة للفيروسات

غالبًا ما يصف الأطباء الأدوية المضادة للفيروسات بالإضافة إلى الكورتيكوستيرويدات لمحاربة العدوى الفيروسية التي قد تسبب التهابًا في العصب الوجهي و الأدوية المضادة للفيروسات تمنع الفيروس من التكاثر وتمنعه من الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

يؤخذ الدواء عن طريق الفم مرة واحدة يوميًا لمدة 10 إلى 14 يومًا و الآثار الجانبية نادرة ولكنها قد تشمل اضطراب في المعدة.

قطرات للعين

يعد تشحيم العين على الجانب المشلول من الوجه جزءًا مهمًا من الشفاء من شلل العصب الوجهي.

إذا لم تتمكن من تحريك جفنك، فإن الرمش يكون ضعيفًا وعينك معرضة دائمًا للهواء. ونتيجة لذلك، قد تجف، وهي حالة تعرف باسم جفاف العين ، و تكون العين عرضة للإصابة بالالتهابات بالأوساخ والعناصر الأخرى المحمولة بالهواء.

يوصي الأطباء باستخدام قطرات العين المرطبة بشكل متكرر طوال اليوم.

في الليل، ينصح الأطباء باستخدام هلام مزلق، ثم إغلاق العين بالشريط اللاصق للتمكن من علاج العصب السابع.

