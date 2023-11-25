إسماعيل هنية: دور مصر شعبا وإدارة تاريخي بالنسبة لـ القضية الفلسطينية

أكد إسماعيل هنية ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن دور مصر بالنسبة لفلسطين والقضية الفلسطينية تاريخي، معبرا عن امتنانه للدولة المصرية قيادة وشعبا.



وأضاف إسماعيل هنية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ، مساء اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الصهيوني كل شيء لديه مباح ضرب المستشفيات والمدارس والأطفال وفعلوا ذلك في مصر ببحر البقر، وما قاله الرئيس السيسي ان تهجير الفلسطينيين خط أحمر هو نفس موقفنا تماما.



وتابع إسماعيل هنية ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن تصريحات إسرائيل عن استهداف قادة حماس في اي مكان في العالم تبرز عقليتهم الإجرامية، ولن تخيفنا أبدا، مستدركا أن مصر البلد العربي الأكبر والمحوري والركيزة، شعبا وإدارة حملوا هم القضية الفلسطينية دائما.









