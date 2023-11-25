إبراهيم سعيد: أحمد عبد القادر تلقى عروضا شفهية.. وكولر لا يمانع رحيله

أكد الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد عبدالقادر تلقى بعض العروض الشفهية من أجل الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مصدر مسؤول في النادي الأهلي أكدلنا أن أحمد عبد القادر تلقى عروض شفهية من أجل الرحيل".

وأوضح : "أحمد عبد القادر تحدث معه بعض الوكلاء بشكل شفهي معه من أجل الانتقال للعب في الدورى القطرى، من خلال سوق الانتقالات الشتوي في يناير المقبل".

وأضاف إبراهيم سعيد : "ولكن مصادرنا أكدت أنه حتى الآن الموضوع متوقف ولا يوجد أي عرض رسمي للاعب، وفي حال تلقى عبدالقادر عرض رسمي سيتم مناقشته أولًا".

وأفاد : "الأقرب ستكون الموافقة على رحيل عبدالقادر خاصًة، وأن المدير الفني السويسري مارسيل كولر لا يُمانع هذا الأمر بسبب أزمات اللاعب المتكررة معه".

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره ميدياما الغاني، مساء اليوم السبت، لحساب أولى جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "السلام"، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.







وفي سياق متصل، كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن كواليس انتقال عمر كمال عبدالواحد، لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة في يناير المقبل.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "الأهلي وممثله عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي، عقدوا جلسات مع مسؤولو فيوتشر من أجل ضم عمر كمال عبد الواحد".

وأضاف : "بالفعل هناك مرونة كبيرة بين الناديين خاصًة وأن عمر كمال عبد الواحد ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي مع فريق مودرن فيوتشر لذلك يسعى الأهلي لضمه فى يناير الحالي".

وتابع : "الاتفاق على أن هذه الصفقة تتم مقابل لاعبين فقط من الأهلي على سبيل الإعارة وليس عن طريق دفع أى مبالغ مالية، وهذه هى رغبة الأهلي".