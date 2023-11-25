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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

صدى البلد

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان.

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لاعب الزمالك

كشف أمر الإحالة عن أن المتهم عبدالعزيز محمد الشيمي، 19 عامًا، بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه محمد عمر حسن، نجل لاعب الزمالك عمر قشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر أله حادة لسرقة المجني عليه نجل لاعب الزمالك السابق، فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره.

 

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، في قتل المجني عليه محمد عمر حسن، نجل لاعب الزمالك عمر قشمير والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

نجل لاعب الزمالك

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن نجل لاعب الزمالك عمر قشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله أله حادة- محل الاتهام- وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ألة حادة بغير ترخيص.

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