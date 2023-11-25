تنفذها ثقافة سيناء.. أنشطة لاكتشاف المواهب بين الأطفال

واصل فرع ثقافة شمال سيناء ، تنفيذ مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، لاكتشاف المواهب بين الأطفال، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد للاحتفال بعيد الطفولة، حيث تقام الأنشطة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

اكتشاف المواهب:

وقال أشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، إنه تم تنفيذ فقرة اكتشاف مواهب في مجالات الرسم، الشعر، والغناء، والأداء الحركي، وعرض مسرح عرائس لطلبة مدرسة مصطفى كامل الابتدائية.

وأضاف المشرحاني، أن بيت ثقافة قاطية ببئر العبد ، نفذ ورشة لتعليم الأطفال أساسيات الرسم والتلوين بمدرسة الزهور الابتدائية، بينما أقام قصر ثقافة الشيخ زويد ورشة حكي.

وأشار إلى أن قصر ثقافة العريش، نفذ لقاء بعنوان «الأسباب المتعلقة بتلوث الهواء» للتعريف بأسباب التلوث، وأضراره على صحة الإنسان ومنها الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، طرق الحفاظ على البيئة،اعقبها فقرة فنية لاكتشاف المواهب الى جانب تنفيذ مسابقات ثقافية وترفيهية متنوعة للأطفال.