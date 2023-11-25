عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفذها ثقافة سيناء.. أنشطة لاكتشاف المواهب بين الأطفال

اكتشاف المواهب بين
اكتشاف المواهب بين الأطفال بسيناء

واصل فرع ثقافة شمال سيناء ، تنفيذ مجموعة  من الفعاليات الثقافية والفنية، لاكتشاف المواهب بين الأطفال، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد للاحتفال بعيد الطفولة، حيث تقام الأنشطة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

اكتشاف المواهب:

وقال أشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، إنه تم تنفيذ فقرة اكتشاف مواهب في مجالات الرسم، الشعر، والغناء، والأداء الحركي، وعرض مسرح عرائس لطلبة مدرسة مصطفى كامل الابتدائية.

وأضاف المشرحاني، أن بيت ثقافة قاطية ببئر العبد ، نفذ  ورشة لتعليم الأطفال أساسيات الرسم والتلوين بمدرسة الزهور الابتدائية، بينما أقام قصر ثقافة الشيخ زويد ورشة حكي.

وأشار إلى أن قصر ثقافة العريش،  نفذ لقاء بعنوان «الأسباب المتعلقة بتلوث الهواء» للتعريف بأسباب التلوث، وأضراره على صحة الإنسان ومنها الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، طرق الحفاظ على البيئة،اعقبها   فقرة  فنية لاكتشاف المواهب  الى جانب تنفيذ مسابقات ثقافية وترفيهية متنوعة للأطفال.

 

txt

أوقاف شمال سيناء تشهد حفل تدشين مبادرة معاً_ضد_العنف

 

سيناء أنشطة ثقافية الاطفال قصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

الاحتلال يدمر أبراج الشيخ زايد شمال غزة.. شاهد

ترشيحاتنا

نوابغ أزهرية.. طالب إعدادى ببني سويف يختم القرآن الكريم تسميعا فى 8 ساعات

استشهاد طبيب وإصابة شقيقه وآخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قباطية

حتى المدافن لم تسلم من جرائم الاحتلال.. أم شهيد تكتشف تدمير قبر ابنها

استشهاد طبيب فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في تصادم سيارتين ببني سويف

صدمة.. حمو بيكا يتسبب فى كارثة لعازف فرقته بعد حلاقة شعره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكراها.. زيجات أسمهان ولغز وفاتها المحير

بملابس غير تقليدية...بوسي تثير الجدل بإطلالة محتشمة

طريقة عمل بودينج الشوكولاتة| بمذاق لا يقاوم

ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

صدمة.. حمو بيكا يتسبب فى كارثة لعازف فرقته بعد حلاقة شعره

أسرع دليفري في مصر.. رحيل على معلول على أعتاب الرحيل عن الأهلي وهذا بديله/فيديوجراف

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ