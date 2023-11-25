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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"فأر" يقيل رئيس شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة.. ماذا حدث في قطار الصعيد؟!

صدى البلد

في خطوة مفاجئة وحاسمة، أطلق الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قراراً بإقالة المهندس سامي عبد التواب من منصبه كرئيس لشركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإداري.

تلك الخطوة جاءت بعد سلسلة من الشكاوى المتزايدة من الركاب، والتي لم تتمحور فقط حول جودة الخدمة بل أيضاً حول قضايا التنظيف والتأمين داخل القطارات.

 

تفاصيل الإقالة وتكليف رئيس جديد

 

وتم إصدار قرار الإقالة اليوم، حيث تم تكليف اللواء حاتم إبراهيم بمنصب رئيس الشركة لمدة عام. 

هذا القرار جاء بعد تقديم شكوى مصورة من قبل عدد من الركاب، يفيدون فيها بوجود فئران داخل القطارات الفاخرة، خاصةً في القطارات الروسية التي تمثل نقلة نوعية في خدمات السكك الحديدية.

السكة الحديد القطارات الركاب وزير النقل فئران فأر

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