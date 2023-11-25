عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل إيران وراءها.. استهداف سفينة مملوكة لملياردير إسرائيلي بطائرة مسيرة

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

تعرضت سفينة حاويات يملكها رجل أعمال إسرائيلي، أمس الجمعة، لهجوم بطائرة مسيرة يشتبه إنها إيرانية بالمحيط الهندي.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مسؤول دفاعي أمريكي إن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي.

وأضاف مسؤول الدفاع، الذي تحدث إلى وكالة "أسوشيتد برس" بشرط عدم الكشف عن هويته، أن السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استهدفت بطائرة بدون طيار من طراز Shahed-136 والتي كانت تحمل قنبلة على شكل مثلث أثناء وجودها في المياه الدولية.

وانفجرت المسيرة، ما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة دون إصابة أي من أفراد طاقمها.

وقال المسؤول: "نحن نواصل مراقبة الوضع عن كثب".

ورفض المسؤول توضيح سبب اعتقاد الجيش الأمريكي أن إيران كانت وراء الهجوم.

سفينة حاويات سفينة رجل اعمال اسرائيلي إسرائيل طائرة مسيرة المحيط الهندي ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

خلال ثاني أيام الهدنة.. جيش الاحتلال يوجه تحذيرا للفلسطينيين

ترشيحاتنا

مفاجأة عن استمرار إغلاق القيد في الزمالك.. ومفاوضات مع لشبونة بسبب شيكابالا

الكشف عن حقيقة ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر.. تفاصيل  

هل إيران وراءها.. استهداف سفينة مملوكة لملياردير إسرائيلي بطائرة مسيرة

حرب أكتوبر تتكرر.. إسرائيل تهمل تحذيرات جنودها وتدفع الثمن

مفاجأة في تجديد عقد محمد عبد المنعم قبل احترافه

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

تحذير عاجل| 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية

في ذكراها.. زيجات أسمهان ولغز وفاتها المحير

بملابس غير تقليدية...بوسي تثير الجدل بإطلالة محتشمة

فيديو

استقالة هزت العالم| هند صبري تحرج الغرب بسبب فلسطين.. ماذا قالت؟ فيديوجراف

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

صدمة.. حمو بيكا يتسبب فى كارثة لعازف فرقته بعد حلاقة شعره

أسرع دليفري في مصر.. رحيل على معلول على أعتاب الرحيل عن الأهلي وهذا بديله/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ