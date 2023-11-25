عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة القناة تشارك في قوافل تكامل إقليم شرق الدلتا بمحافظة بورسعيد

المشاركة
المشاركة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن مشاركة الجامعة في المحطة الخامسة لقوافل تكامل إقليم جامعات القناة وسيناء، التي انطلقت إلى محافظة بورسعيد بمنطقة الحظائر بالقابوطي الجديدة، وذلك بالتنسيق مع جامعة بورسعيد، وبمشاركة جامعات العريش والسويس ودمياط.

علم مؤسسة أبو العينين يرفرف في سماء الإسماعيلية قبل التوجة إلى رفح

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تحرص على المشاركة في المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى وأهمها مبادرة حياة كريمة، مضيفا أن تحالف جامعات إقليم شرق الدلتا يقوم بدوره المجتمعي ويتوجه بالقوافل التنموية الشاملة، والقوافل الطبية إلى أهالينا في القرى والريف والمدن المصرية المختلفة.

وشاركت جامعة قناة السويس في المحطة الخامسة للقوافل بمحافظة بورسعيد، من خلال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب، والتمريض، والطب البيطري، وطب الأسنان بإشراف عام الدكتور محمد صالح المنسق العام لقوافل شرق الدلتا.

وقام أساتذة جامعة قناة السويس بالكشف الطبي على 257 حالة في تخصصات طبية مختلفة، شملت:
18 باطنة، 28 قلب وأوعية دموية، 10مسالك، 73 جلدية، 43 عظام،
45 أسنان.

كما تم تقديم التثقيف الصحي ل40 حالة مرضية كالتالي: 30 حالة أطفال حول التغذية السليمة للطفل في المراحل العمرية المختلفة، وكيفية تجنب حدوث النزلات المعوية، 5 حالات لأمراض مزمنة من مرضى حساسية الصدر والضغط والسكري.

وتم تثقيفهم حول كيفية التعامل مع حقن الأنسولين والتغذية الصحية السليمة،  و5 حالات جلدية حول أهمية النظافة الشخصية وكيفية التعامل مع الحيوانات في الحظائر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

خلال ثاني أيام الهدنة.. جيش الاحتلال يوجه تحذيرا للفلسطينيين

ترشيحاتنا

شيري تقدم لوكسيد LUXEED S7 الكهربائية .. بهذا السعر

مفاجاة تقلب الموازين| تفاصيل انقلاب أوروبي على الاحتلال.. ودولتان تهددان اسرائيل رسميًا

أول تعليق من حماس علي مواقف رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا المناهضة لإسرائيل

سيفرج عنهم اليوم.. مصر تتلقى قائمة من حماس بأسماء رهائن جدد

مسؤول أمريكي: سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة

أم بلا قلب تساعد صديقها على إنهاء حياة رضيعتها.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي العظام ويقلل الوزن| عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

تحذير عاجل| 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية

في ذكراها.. زيجات أسمهان ولغز وفاتها المحير

فيديو

الصفقة فشلت.. رئيس اتحاد جدة يعلق على رفض انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

بعد ظهور أبنائه وأزمة الدولارات.. تعليق غير متوقع من محمد رمضان بالسعودية

استقالة هزت العالم| هند صبري تحرج الغرب بسبب فلسطين.. ماذا قالت؟ فيديوجراف

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ