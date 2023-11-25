جامعة القناة تشارك في قوافل تكامل إقليم شرق الدلتا بمحافظة بورسعيد

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن مشاركة الجامعة في المحطة الخامسة لقوافل تكامل إقليم جامعات القناة وسيناء، التي انطلقت إلى محافظة بورسعيد بمنطقة الحظائر بالقابوطي الجديدة، وذلك بالتنسيق مع جامعة بورسعيد، وبمشاركة جامعات العريش والسويس ودمياط.

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تحرص على المشاركة في المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى وأهمها مبادرة حياة كريمة، مضيفا أن تحالف جامعات إقليم شرق الدلتا يقوم بدوره المجتمعي ويتوجه بالقوافل التنموية الشاملة، والقوافل الطبية إلى أهالينا في القرى والريف والمدن المصرية المختلفة.

وشاركت جامعة قناة السويس في المحطة الخامسة للقوافل بمحافظة بورسعيد، من خلال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب، والتمريض، والطب البيطري، وطب الأسنان بإشراف عام الدكتور محمد صالح المنسق العام لقوافل شرق الدلتا.

وقام أساتذة جامعة قناة السويس بالكشف الطبي على 257 حالة في تخصصات طبية مختلفة، شملت:

18 باطنة، 28 قلب وأوعية دموية، 10مسالك، 73 جلدية، 43 عظام،

45 أسنان.

كما تم تقديم التثقيف الصحي ل40 حالة مرضية كالتالي: 30 حالة أطفال حول التغذية السليمة للطفل في المراحل العمرية المختلفة، وكيفية تجنب حدوث النزلات المعوية، 5 حالات لأمراض مزمنة من مرضى حساسية الصدر والضغط والسكري.

وتم تثقيفهم حول كيفية التعامل مع حقن الأنسولين والتغذية الصحية السليمة، و5 حالات جلدية حول أهمية النظافة الشخصية وكيفية التعامل مع الحيوانات في الحظائر.