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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علم مؤسسة أبو العينين يرفرف في سماء الإسماعيلية قبل التوجة إلى رفح

صدى البلد

تشارك مؤسسة أبو العينين الخيرية مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في قافلة غزة الرابعة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة أشقائنا الصامدين في فلسطين بعد إعلان الهدنة.

وتضم القافلة  25 شاحنة محملة بأكثر من 250  طنا على مدار لأسبوع الهدنة بدأت ب 20 شاحنة اليوم عبارة عن أغذية جافة ومعلبات سهلة الفتح ومياهًا ودقيقًا؛ لتلبية احتياجات الأشقاء في فلسطين، إضافة إلى المساعدات الأغطية ، لتلبية احتياجات الأشقاء في فلسطين.

الجدير بالذكر، انه منذ اندلاع الازمة في ال ٧ من شهر أكتوبر الماضي قامت المؤسسة بإرسال 4 قوافل بها أكثر من 100 طن من المواد الاغاثية؛ لتلبية احتياجات الأشقاء في فلسطين.

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