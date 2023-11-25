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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد ضبط مخدرات داخل ملابسها.. السجن 3 سنوات لربة منزل بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة المتهمة "ا.م.ر "، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمها مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه، عما أسند إليها وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بحيازة مواد مخدرة.

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صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو محمد القوني رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار حسام نزيه محمد، والمستشار محمد منير طاهر، وسكرتير المحكمة ناصر عبد المنعم
كانت القضية رقم 3674 سنة 2023. جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مطار برج العرب يفيد بضبط المتهمة ، وبحوزتها مواد مخدرة داخل ملابسها، بصالة مطار برج العرب.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء متابعة دخول الركاب المسافرين بصالة السفر، وعند مرور المتهمة "ا.م.ر" ربة منزل، من البوابة المعدنية صدرت إشارات ضوئية تدل على وجود أجسام مخالفة ، ولتفتيشها من قبل إحدى الشرطيات، تبين وجود حافظة أسفل ملابسها، وبسؤالها عن ذلك بدت عليها علامات الشك والريبة، وأسفر التفتيش عن حيازتها حافظة بلاستيكية تحوي بداخلها على عدد 4 لفافات بلاستيكية ،بداخل كل منها مخدر الهيروين.

وبمواجهتها أقرت بحيازتها تلك المواد بقصد تهريبها لزوجها لتعاطيها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها.

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