الأسرع علي الإطلاق.. إنجاز تاريخي ورقم قياسي لهالاند بعد هدفه في ليفربول

تمكن النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي، من تحقيق إنجاز تاريخي جديد خلال المباراة الحالية ضد ليفربول في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح هالاند في تسجيل هدفا في مباراة فريق أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الهدف، يكون إيرلينج هالاند قد سجل 50 هدفًا في 48 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ما يجعله أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم على الإطلاق.

يذكر أن النرويجي لم يسجل في مواجهتين فقط، وهما ليفربول وبرينتفورد.

وجاء تشكيل السيتي كالتالي:

حراسة المرمى إيدرسون

خط الدفاع: آكي، روبن دياز، أكانجي، ووكر

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فيل فودين

خط الهجوم: جيرمي دوكو، إيرليج هالاند، جوليان ألفاريز

ويستهدف مانشستر سيتي خطف نقاط المباراة الثلاث من ليفربول متسلحَا بعملي الأرض والجمهور، لمواصلة التربع على عرش صدارة البريميرليج.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، ويحل ليفربول وصيفا بـ27 نقطة