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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 20000 رأس ماشية ببني سويف لمواجهة أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

صدى البلد

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة. 

وتضمن التقرير الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 19 ألفا و879 رأسا، منها :17 ألفا و154 من الأبقار، و2445 من الجاموس، و280 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في 19 نوفمبر الجاري، وحتى 22 من نفس الشهر.  

جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري، بقيادة "د. أحمد الجبالي" قد أنهت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

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