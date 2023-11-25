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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب المغرب يودع كأس العالم للناشئين بعد خسارته أمام مالي

المغرب
المغرب

ودع منتخب المغرب لأقل من 17 عاما، اليوم السبت، منافسات كأس العالم للناشئين، المقام حاليا في إندونيسيا  بعد خسارته أمام نظيره المالي 0-1، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في ربع نهائي .

واحتاج منتخب مالي للناشئين إلى 80 دقيقة لتسجيل هدف الفوز عن طريق لاعبه ديارا.

ودخل مالي المباراة مهاجما، حيث مارس ضغطا كبيرا من البداية على الدفاع المغربي، وكانت الأطراف مصدر هجمات لاعبيه.


وهدد منتخب النسور نظيره العربي بمحاولات داخل مربع العمليات، بعدما وصلت الكرة لديار وسددها بالزاوية المغلقة، ولكنها لمست القائم وخرجت.

من جهته، هدد أسود الأطلس بكرة من الجهة اليسرى، انتهت بتمريرة لمعالي، حيث انفرد بالحارس كوني الذي كان الأسرع  وأنقذ الموقف، وأنقذ سيف الدين شلاغمو مرماه من هدف محقق بعد أن أبعد الكرة وهي في طريقها للمرمى، من تسديدة مكالو التي أطلقت في مواجهة الحارس طه بنغوزيل.

ولم ينجح المنتخب المغربي كثيرا في تهديد مرمى المنتخب المالي، الذي واصل سيطرته، وسنحت له فرصتين خطيرين تألق من خلالهما الحارس بنغوزيل.

ومع بداية الشوط الثاني، أشرك سعيد شيبا مدرب ناشئي المغرب، المهاجم أيمن الناير بدلا من أنس العلوي، وتحسن أداء الأسود في الشوط الثاني، وكان أخطر ظهور للحموني عندما تحرك من الجهة اليمنى، ومررها أرضية لكن الدفاع المالي أبعدها، بينما كان النسور يحاولون التهديد عن طريق التسديد من بعيد، وفي الدقيقة 80، وصلت الكرة لكوناتي وسددها، لكن القائم ردها، وعادت إلى ديارا الذي سجل الهدف الأول، لتنتهي المباراة بهزيمة المغرب والإقصاء قبل  بلوغ نصف نهائي المونديال. 

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