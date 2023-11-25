الصحة العالمية : مدير مستشفى الشفاء لا يزال محتجزا في إسرائيل

قالت منظمة الصحة العالمية، إن مدير مستشفى الشفاء في شمال غزة لا يزال محتجزا مع ثلاثة آخرين من العاملين في المجال الصحي.

واضافت في بيان لها، خلال مهمة “شديدة الخطورة” المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة في 22 نوفمبر؛ لإجلاء 151 مريضاً من المستشفى الواقع جنوب قطاع غزة، احتجزت القوات الإسرائيلية ثلاثة طواقم طبية من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وثلاثة من وزارة الصحة، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم إطلاق سراح اثنين منهم في وقت لاحق، لكنها لم تتلق أي معلومات حول صحة الموظفين الصحيين الأربعة المتبقين، بما في ذلك مدير مستشفى الشفاء، الدكتور محمد أبو سلمية.

وجاء في البيان: 'تدعو منظمة الصحة العالمية إلى احترام حقوقهم القانونية والإنسانية بشكل كامل أثناء احتجازهم'.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه تم اعتقال أبو سلمية وتسليمه إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي، أو الشاباك، “بعد ظهور أدلة تظهر أن مستشفى الشفاء، تحت إدارته المباشرة، كان بمثابة مركز قيادة وسيطرة لحماس. '

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الدولي اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت يوم الخميس ردا على سؤال لشبكة سي إن إن حول الأمر: “عندما رأيناه، قررنا أن نأخذه لنسأله عن سبب وجود الكثير من النشاط الإرهابي في المستشفى الذي يعالج فيه، سواء فوق الأرض أو تحت الأرض”. اعتقال الطبيب.

ولطالما قالت إسرائيل إن حماس لديها مخابئ وأنفاق تحت المستشفيات للأنشطة العسكرية، لكنها لم تقدم سوى أدلة محدودة.

وأحضر الجيش الإسرائيلي بعض المراسلين الإسرائيليين لرؤية الأنفاق وما بدا أنها غرفة تحت الأرض تحت مستشفى الشفاء هذا الأسبوع.

وأحال الجيش الإسرائيلي يوم السبت سؤالا بشأن أبو سلمية إلى الشاباك، الذي لم يرد على الفور.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 100 مريض وعامل صحي ما زالوا في مستشفى الشفاء، لكن من الصعب تحديد العدد الدقيق، بحسب البيان.