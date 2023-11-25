مدير تعليم القليوبية تقود مسيرة لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

قادت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مسيرة حاشده لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تحركت المسيرة من أمام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حتى انتهت بالتجمع فى النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة.



وشارك فى المسيرة جميع الإدارات التعليمية بالقليوبية، متمثلة فى مديرى الإدارات ووكلاء الإدارات وجموع غفيرة من المعلمين من جميع الإدارات وذلك لحضور المؤتمر الكبير الذى عقد بالنقابة العامة للمعلمين بقيادة خلف الزناتى نقيب المعلمين.



وأكد جميع الحضور دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات القادمة وذلك لاستكمال مسيرة التنمية حفاظا على استقرار مصرنا الغالية وأمنها.

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