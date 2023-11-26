حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تطلق مبادرة "الأكثر مشاركة " بالغربية.. تفاصيل

أعلنت الحملة الرئاسية بالغربية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة بين قرى ومدن ومراكز محافظة الغربية من ناحية الأكثر مشاركة للتصويت فى العملية الانتخابية الرئاسية ديسمبر المقبل تحمل عنوان "الأكثر مشاركة " جاء ذلك بحضور بحضور عنوان أعضاء ومنسقي الحملة الرسمية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الغربية النائب محمد عريبى. و النائب أحمد الجحش والنائب طلعت عبد القوي و النائبة دعاء عريبى واللواء أحمد عبد الوهاب و د ذينب سامي و آيه ياسر وذلك بمقر الحملة الرسمية بمحافظة الغربية صرح بذلك أحمد قنديل المنسق الاعلامى لحملة المرشح الرئاسى بالغربية عبد الفتاح السيسي.



المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة فى العملية السياسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بإعتبار أن مشاركة المواطنين وبكثافة واجب وطني بنص دستور مصر، وهو أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد، ويتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على المشاركة الشعبية في صنع القرار كما أن المشاركة درع الوطن فى التصدى لأى تحديات مقبلة .

وأوضح أعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي بالغربية أن الدعوات السلبية بعدم المشاركة هدفها النيل من الدولة المصرية وتشويه العرس الديمقراطي الذي تسير إجراءاته في مناخ من النزاهة والشفافية وأن أعضاء ومنسقى الحملة يعملون كفريق واحد تحت راية الوطن معلنين أن الحملة سوف ترصد جوائز تقديرية للفائزين بالمراكز الثلاثة سواء كان للقرى أو للمدن أو للمراكز بمحافظة الغربية مع تقديم خدمات لتطويرها .