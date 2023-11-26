عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تطلق مبادرة "الأكثر مشاركة " بالغربية.. تفاصيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أعلنت الحملة الرئاسية بالغربية  للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة بين قرى ومدن ومراكز محافظة الغربية من ناحية الأكثر مشاركة للتصويت  فى العملية  الانتخابية الرئاسية  ديسمبر المقبل تحمل عنوان "الأكثر مشاركة " جاء ذلك بحضور بحضور  عنوان  أعضاء ومنسقي الحملة الرسمية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الغربية  النائب محمد عريبى. و النائب أحمد الجحش  والنائب طلعت عبد القوي و النائبة دعاء عريبى واللواء   أحمد عبد الوهاب و د   ذينب سامي و آيه ياسر وذلك بمقر الحملة الرسمية بمحافظة الغربية  صرح بذلك أحمد قنديل المنسق الاعلامى لحملة المرشح  الرئاسى بالغربية عبد الفتاح السيسي.

شمس في "شبرا بلولة"| المطربة الكويتية تزور السيد البدوي في طنطا.. وهذا ما حدث بفرح شعبي


المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة فى العملية السياسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بإعتبار أن مشاركة المواطنين وبكثافة واجب وطني بنص دستور مصر، وهو أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد، ويتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على المشاركة الشعبية في صنع القرار كما أن المشاركة  درع الوطن فى التصدى لأى تحديات مقبلة .

شمس في "شبرا بلولة"| المطربة الكويتية تزور السيد البدوي في طنطا.. وهذا ما حدث بفرح شعبي

وأوضح أعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي بالغربية أن الدعوات السلبية بعدم المشاركة  هدفها النيل من الدولة المصرية  وتشويه  العرس الديمقراطي الذي تسير إجراءاته في مناخ من النزاهة والشفافية وأن أعضاء ومنسقى الحملة يعملون  كفريق واحد  تحت راية الوطن معلنين   أن الحملة سوف ترصد جوائز تقديرية للفائزين بالمراكز الثلاثة سواء كان للقرى أو للمدن أو للمراكز بمحافظة الغربية مع تقديم خدمات لتطويرها .

الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية الانتخابى الانتخابات المقبلة الثلاثة إطلاق مبادرة أعضاء أحمد عبد الوهاب الحملة الرئاسية الحرص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

مفاجأة.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

بسبب أحداث غزة| سقوط أول ضحايا المقاطعة في مصر.. ماذا حدث؟!

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

اظبط التردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغاني في دوري الأبطال

في الطيارة.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ببورسعيد

ترشيحاتنا

لاعب الزمالك السابق يوجه نصيح لـ معتمد جمال قبل مواجهة أبو سليم

تحذير عاجل من الأرصاد| الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم بنسبة 50%.. وظواهر جوية متوقعة

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

مكتب نتنياهو: الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 6 نساء و7 قصر

سعر الذهب عيار 14 اليوم 26-11-2023

بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني.. قمصان: ثقة كبيرة وضربة بداية قوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جون ترافولتا يتسبب في تأخر عرض فيلم Disney+ الجديد في لندن|تفاصيل

إصابات تهدد الحياة.. متاسبقو Squid game يفضحون البرنامج ومطالبات بالتعويض

ارميه فورا.. نوع من الكاتيل يدمر الجسم

يعالج أمراضًا خطيرة .. العلماء يكشفون أسرار تفل القهوة المطحونة|تفاصيل

فيديو

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ