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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي تكشف محددات وثوابت المفاوض المصري في عملية تبادل الأسرى.. فيديو

لميس الحديدي
لميس الحديدي

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، أن المفاوض المصري  كانت له ثوابت ومحددات في عمليات تبادل الأسرى فيما يتعلق بقوائم المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين عبر عدد من المحددات والشروط وهو الإفراج عن الأطول بقاء والأقدم والأصغر سناً وأن تشمل قوائم المفرج عنهم  كافة الفصائل وكافة المناطق".

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وتابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة  ON: "هي ثلاثة محددات مهمة كانت الحاكمة في مفاوضات معقدة وهي تكاد تنهار في أي لحظة لكن المتابعة الدقيقة المصرية تعكس أن  المفاوض المصري  خبير تفاوض  سواء في تفاوضه مع الجانبين الفلسطيني أو الإسرائيلي".


وأتمت: "مفاوضات مصرية عبر مفاوضين محترفين تعرف كيف نتفاوض؟ وكيف نتحدث؟ وماهي اللغة المستخدمة ومسوغاتها ؟ مصر خبيرة ذات باع كبير في التعامل مع الفصائل الفلسطينية عبر سنوات ممتدة والمصالحات بينها ولم الشمل وكذا مع الجانب الإسرائيلي عبر تاريخ ممتد من المفاوضات في طابا وغيرها".

لميس الحديدي

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