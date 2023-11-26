روان بن حسين الكويتية تخطف قلوب جمهورها بإطلالة جذابة

تحرص الفنانة الكويتية روان بن حسين على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت روان بإطلالة أنثوية، حيث ارتدت بليزر باللون الفوشيا ونسقت معه بنطالا جينز أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”.

وحققت أغنية “اختاري” 3,1 مليون مشاهدة بعد شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد، ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.