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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصحة: عملنا على توفير التجهزات الحديثة لأقسام الرعاية المركزة بالمستشفيات

دكتور خالد الخطيب،
دكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة

أكد دكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أن الوزارة قامت بعمل جهود من أجل تطوير خدمات الرعاية المركزة وتوفير أسرة للمرضى، مشيرا إلى أنه تم العمل على توفير العلاجات، وتطوير المهني للكادر الطبي.

 

وقال خالد الخطيب، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، إنه تم العمل على توفير التجهزات الحديثة لأقسام الرعاية المركزة بالمستشفيات، والتي وصلت تكلفتها إلى 620 مليون جنيه.

 

منظمة الصحة العالمية

وتابع  رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أنه تم توفير أدوية لجميع الحالات الحرجة بالرعاية المركزة، إضافة إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتدريب الكادر الطبي، لكيفية التعامل مع الحالات الحرجة.
 

وزارة الصحة دكتور خالد الخطيب المستشفيات الحالات الحرجة منظمة الصحة العالمية

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