حزب الله: إسرائيل قبلت بالهدنة رغما عنها

قال نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الاحد، إنه لولا ثبات المقاومة لما حصلت عملية تبادل الأسرى.

وأكد قاسم أن هذه العملية جاءت بشروط حماس والمقاومة، وأرغمت إسرائيل على الهدنة.

وأضاف قائلا : "المقاومة الحاضرة بأولادها وأطفالها ونسائها وكل ما تملك لا يمكن أن تهزم وستتوالى الانتصارات وعلى رأسها انتصار غزة.. نحن في زمن المقاومة والانتصارات وفي هذا الزمن لن نسمح لدول الاستكبار وإسرائيل رسم حدود ومسار حريتنا".

وقال: "الشعب الفلسطيني الجبار أفشل رهان إسرائيل في انقلاب الناس على المقاومة وهذا الشعب لا يمكن أن يهزم".

وتابع: "المقاومة لم تخدش ولم ينقص من قوتها أي شيء ونحن في لبنان معها إضافة إلى العراق واليمن وهذا العمل تأسيسي سينجح".