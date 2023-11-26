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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإحتلال هجر الفلسطينيين ودمر منازلهم وأسقط عليهم 40 ألف طن من المتفجرات

ضربات الاحتلال
ضربات الاحتلال

خلف الاحتلال الصهيوني مجازر ضخمة في انحاء غزة وخلف دمار واسع أكبر من أن يوصف والغرض وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية، تهجير الفلسطينيين مع أبادتنم كذلك.
قال مسئولون في غزة أن  قوات الاحتلال ألقت 40 ألف طن من المتفجرات على القطاع.

في وقت لم يحصل فيه ثلث سكان على المستلزمات الأساسية للحياة حيث أن كل  المؤسسات الدولية غائبة عن القطاع
وأكد المسئولون في غزة  إلى أن هناك حاجة إلى إنشاء مستشفى ميداني كبير وسط معلومة تقول ان القنابل التي استخدمها الاحتلال مؤخرا لم تستخدم من قبل، كما أن مئات من الشهداء دفنوا في أماكن استشهادهم.

ويؤكد كل هذا الدمار الذي خلفه الاحتلال بأن لديه رغبة بجعل غزة غير صالحة للعيش.

 

40 ألف 40 الف طن احتلال الاحتلال الصهيوني

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