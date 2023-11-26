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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الآثار: منتج جديد للسياحة الخليجية في مصر

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسي،  إن الوزارة تستعد لتحضير منتج جديد للسياحة الخليجية وتحسين التجربة السياحية والتى ستنطلق قريبا لتزيد من الحراك السياحي للمقصد المصري.

جاء ذلك فى لقاء اليوم مع محرري الملف السياحي بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار وجمع من وسائل الإعلام .

و استعرض وزير السياحة والآثار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها الوزارة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأوضح  أن المنتج السياحى المصرى غنى ومتنوع وهو ما يستلزم أن يقوم السائح بالتأكد من إعداد برنامج جيد لزيارته لمصر من خلال الشركات السياحية حتى يتسنى له الاستمتاع بكافة المقومات والأنشطة السياحية.

وزير السياحة والاثار السياحة 30 مليون سائح الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة السياحة في مصر الشركات السياحية العاصمة الإدارية الجديدة

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