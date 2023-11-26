وزير الآثار: منتج جديد للسياحة الخليجية في مصر

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، إن الوزارة تستعد لتحضير منتج جديد للسياحة الخليجية وتحسين التجربة السياحية والتى ستنطلق قريبا لتزيد من الحراك السياحي للمقصد المصري.

جاء ذلك فى لقاء اليوم مع محرري الملف السياحي بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار وجمع من وسائل الإعلام .

و استعرض وزير السياحة والآثار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها الوزارة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأوضح أن المنتج السياحى المصرى غنى ومتنوع وهو ما يستلزم أن يقوم السائح بالتأكد من إعداد برنامج جيد لزيارته لمصر من خلال الشركات السياحية حتى يتسنى له الاستمتاع بكافة المقومات والأنشطة السياحية.