عبر معبر رفح.. مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية تدخل غزة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن حوالي 200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لصالح منظمات الإغاثة الدولية العاملة هناك.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن ذلك في إطار وقف إطلاق النار ومخطط إطلاق سراح الأسرى المتفق عليه بين إسرائيل وحركة حماس مع الولايات المتحدة بوساطة مصر وقطر.

وفي وقت سابق اليوم، قال الهلال الأحمر المصري ، إن 7 شاحنات وقود عبرت معبر رفح إلى قطاع غزة اليوم.

وأكد الهلال الأحمر، أن 80 شاحنة مساعدات عبرت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأكد المتحدث باسم معبر رفح الحدودي، هشام عدوان، أمس السبت، أن ما لا يقل عن 70 شاحنة مساعدات تحمل الإمدادات الأساسية، قد دخلت إلى غزة، عبر معبر رفح، في اليوم الثاني من الهدنة المؤقتة المتفق عليها بين إسرائيل وحماس.

وأضاف هشام عدوان، أن قافلة المساعدات تضم مجموعة متنوعة من الإمدادات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية.

وأوضح هشام عدوان، أن 3 شاحنات من بين القافلة مخصصة لنقل 150 ألف لتر من الوقود، في حين أن 4 شاحنات إضافية تحمل الغاز الطبيعي، بحسب "سي إن إن".

وأكد المتحدث باسم المعبر، على الجهود المستمرة لتسهيل دخول المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة على مدار اليوم.

