وزير السياحة: فتح الدرج العظيم في المتحف المصري الكبير للزيارة أول ديسمبر

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تعمل حاليا علي إعادة تقديم القاهرة التاريخية كمدينة سياحية تستقطب أعدادا كبيرة من السائحين القادمين إلى مصر.

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال لقائه بمحرري الوزارة، أنه يتم التنسيق لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لافتا أنه سيتم فتح الدرج العظيم للزيارة انام الزائرين اعتبارا من الأول من ديسمبر القادم.

جاء ذلك فى لقاء اليوم مع محرري الملف السياحي بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار وجمع من وسائل الإعلام.

يذكر أن استعرض وزير السياحة والآثار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها الوزارة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحا أن المنتج السياحى المصرى غنى ومتنوع وهو ما يستلزم أن يقوم السائح بالتأكد من إعداد برنامج جيد لزيارته لمصر من خلال الشركات السياحية حتى يتسنى له الاستمتاع بكافة المقومات والأنشطة السياحية.