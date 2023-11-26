تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت بالكونفدرالية

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: جنش.

الدفاع: عمر كمال، علي الفيل، خالد رضا، باسم علي.

الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، محمد فاروق، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي.

الهجوم: أحمد عاطف.

ويجلس على دكة البدلاء:

محمود حمدي، محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمد نصير، كجالي درامي، علي زعزع، أيمن الصفاقسي، عمر السعيد، ومروان محسن.

ويحل بعد قليل وفي تمام الثالثة عصرًا، فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي ضيفًا على فريق مودرن فيوتشر، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.