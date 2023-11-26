أخبار الفن| تفاصيل تعرض رانيا يوسف للتحـ.رش.. أول تعليق من هنا الزاهد بعد الطلاق

تفاصيل تعرض رانيا يوسف للتحرش.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: أول تعليق من هنا الزاهد بعد الطلاق، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

طرحت الشركة المنظمة لحفل روائع السنباطي -بمشاركة شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وأحمد سعد، ومي فاروق وريهام عبد الحكيم، وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني- تذاكر الحفل للجمهور المرتقب يوم 30 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يجتمع النجوم الثلاثة شيرين عبد الوهاب، جورج وسوف، ونجوى كرم، من خلال منصات "مومينت" المتنوعة في مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن مفاجأة كبيرة ستجمع أكبر فناني الوطن العربي في حدث لم يذكر تفاصيل كاملة، سوى أن النجوم الثلاثة سيجتمعون في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

نشرت الفنانة هنا الزاهد، تعليقا عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، كأول تعليق تكتبه بعد طلاقها من الفنان أحمد فهمي، الذي تم منذ أيام.

تحتفل اليوم الأحد 26 نوفمبر، الفنانة علا غانم، بعيد ميلادها الـ 52، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1971، وقدمت العديد من الأعمال الفنية البارزة.

تحتفل اليوم الأحد 26 نوفمبر الفنانة والمذيعة أسما شريف منير بعيد ميلادها الـ 36، حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1987.

تحل اليوم الأحد 26 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنانة صباح، إذ ولدت في 10 نوفمبر عام 1927، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز الـ 87 عاما.

لم تكن الفنانة رانيا يوسف هي أول من تعرضت للتحرش الجنسي، حيث تظل القضية تؤرق المجتمع، ومؤخرا طالت نجمات الفن في المناسبات والأماكن العامة، من خلال بعض الشباب والفتيات والسيدات الذين حركهم الجنون نحو النجوم ليتحرشوا بهم.

كشفت الفنانة رانيا يوسف العديد من التفاصيل فى حياتها الخاصة والعملية وذلك أثناء استضافتها فى برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد.

وفتحت رانيا يوسف النار على بعض الشخصيات إلى جانب الكشف عن رأيها فى بعض القضايا الشائكة بكل صراحة.