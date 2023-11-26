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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تفاصيل تعرض رانيا يوسف للتحـ.رش.. أول تعليق من هنا الزاهد بعد الطلاق

أخبار الفن
أخبار الفن

تفاصيل تعرض رانيا يوسف للتحرش.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: أول تعليق من هنا الزاهد بعد الطلاق، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

بمشاركة شيرين والرباعي وأحمد سعد.. تعرف على أسعار تذاكر حفل روائع السنباطي

طرحت الشركة المنظمة لحفل روائع السنباطي -بمشاركة شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وأحمد سعد، ومي فاروق وريهام عبد الحكيم، وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني- تذاكر الحفل للجمهور المرتقب يوم 30 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

شيرين عبد الوهاب وجورج وسوف ونجوى كرم في دبي قريبا

يجتمع النجوم الثلاثة شيرين عبد الوهاب، جورج وسوف، ونجوى كرم، من خلال منصات "مومينت" المتنوعة في مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن مفاجأة كبيرة ستجمع أكبر فناني الوطن العربي في حدث لم يذكر تفاصيل كاملة، سوى أن النجوم الثلاثة سيجتمعون في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

الله لديه الخطط|أول تعليق من هنا الزاهد بعد الطلاق من أحمد فهمي

نشرت الفنانة هنا الزاهد، تعليقا عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، كأول تعليق تكتبه بعد طلاقها من الفنان أحمد فهمي، الذي تم منذ أيام.

 

في عيد ميلادها.. قصة تعرض علا غانم لـ أزمة نفسية بأمريكا

تحتفل اليوم الأحد 26 نوفمبر، الفنانة علا غانم، بعيد ميلادها الـ 52، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1971، وقدمت العديد من الأعمال الفنية البارزة.

 

في عيد ميلادها.. قصة أول مشهد لـ أسما شريف منير وعلاقتها بوالدها

تحتفل اليوم الأحد 26 نوفمبر الفنانة والمذيعة أسما شريف منير بعيد ميلادها الـ 36، حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1987.

 

بذكرى رحيل صباح.. قصة اختفاء ابنتها هويدا في ظروف غامضة

تحل اليوم الأحد 26 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنانة صباح، إذ ولدت في 10 نوفمبر عام 1927، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز الـ 87 عاما.

 

نجمات تعرضن للتحرش| رانيا يوسف تكشف تفاصيل التعرض للواقعة بالطائرة.. شباب الإسكندرية حاصروا مروى اللبنانية في الحفل

لم تكن الفنانة رانيا يوسف هي أول من تعرضت للتحرش الجنسي، حيث تظل القضية تؤرق المجتمع، ومؤخرا طالت نجمات الفن في المناسبات والأماكن العامة، من خلال بعض الشباب والفتيات والسيدات الذين حركهم الجنون نحو النجوم ليتحرشوا بهم.

 

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

كشفت الفنانة رانيا يوسف العديد من التفاصيل فى حياتها الخاصة والعملية وذلك أثناء استضافتها فى برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد.

وفتحت رانيا يوسف النار على بعض الشخصيات إلى جانب الكشف عن رأيها فى بعض القضايا الشائكة بكل صراحة.

رانيا يوسف هنا الزاهد شيرين عبد الوهاب صابر الرباعي احمد فهمي علا غانم أسما شريف منير الفنانة صباح

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