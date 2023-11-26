بذكرى رحيل صباح.. قصة اختفاء ابنتها هويدا في ظروف غامضة

تحل اليوم الأحد 26 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنانة صباح، إذ ولدت في 10 نوفمبر عام 1927، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز الـ 87 عاما.

صباح ومشوارها الفني

التحقت صباح بالفن في لبنان وهي ما زالت طفلة صغيرة، وعندما ذاع صيتها ووصل الي المنتجة اللبنانية آسيا داغر طلبت منها الحضور إلى القاهرة لتتبنى موهبتها، وتضمن لها الشهرة والانتشار سريعا، وبالفعل حضرت صباح ووالداها، حيث أوكلت آسيا للموسيقار رياض السنباطي تدريبها فنيا، وتطويع صوتها باللهجة المصرية وليس الشامية، لأن صوتها الجبلي أصبح لا يصلح لتلك الأعمال الفنية التي أسندتها إليها المنتجة آسيا.

زيجات صباح

وتزوجت صباح 9 مرات، كانت الأولى من نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس، واستمرت الزيجة خمس سنوات، قبل أن يحدث الانفصال، ويحرمها من رؤية نجلها لسنوات طويلة.

أما الزيجة الثانية، فكانت من خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وقضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها.

وتزوجت صباح للمرة الثالثة من عازف الكمان أنور منسي، وأنجبت منه ابنتها هويدا، ثم حدث الانفصال ، لتتزوج من المذيع أحمد فراج، واستمر الزواج ثلاث سنوات.

أما خامس زيجات صباح، فكانت من الفنان رشدي أباظة، ثم تزوجت من الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج شهرا واحدا، ثم جاء زواجها من النائب يوسف حمود، وقضت معه عامين فقط، لتتزوج بعد ذلك من الفنان وسيم طبارة، ثم الفنان فادي لبنان، واستمرت الزيجة ما يزيد على 15 عامًا.

اختفاء هويدا ابنة صباح

وقبل 4 سنوات، كشفت عدد من الصحف اللبنانية في تقارير لها عن أن هويدا منسي (ابنة النجمة الراحلة صباح) فقدت الاتصال بعائلتها في بيروت بعد سفرها للولايات المتحدة الأمريكية، قبل 6 أشهر من نشر تلك التقارير، وسط حالة من القلق والغموض.

كانت عائلة هويدا قامت بنشر عدد من المنشورات على "فيس بوك" تشير إلى ذلك، مؤكدين أن "هويدا" فور وصولها لأمريكا كانت تتواصل معهم ثم انقطعت الاتصالات فجأة، لافتين إلى أنها ذهبت لأمريكا من أجل البقاء مع شقيقها "صباح" الذي يعمل طبيبا هناك.

وبعدها بأيام، أكدت المخرجة كلودا عقل، في تصريحات صحفية لبنانية، أن ابنة خالتها هويدا منسي، بخير، وتواصلت مع شقيقها وأكدت أنها متواجدة معهم وتتمتع بالسلامة.

وصية صباح الأخيرة قبل وفاتها

ومن المعروف على صباح أنها كانت جريئة فى مشوارها الفنى وتصريحاتها أيضا حتى أنها قررت ان توصى ابنة شقيقتها كلودا والتى كشفت عنها بدورها بعد رحيل الشحرورة حيث كتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: «الصبوحة بتوعدكن وبتقلكن ما تبكوا وما تزعلوا علي، وهيدي وصيتي إليكن، قالتلي قوليلن يحطوا دبكة ويرقصوا، بدي إياه يوم فرح مش يوم حزن، بدي ياهن دائما فرحانين بوجودي وبرحيلي مثل ما كنت دايما فرحن وقالتلي قلكن إنها بتحبكم كتير وإنو ضلوا تذكروها وحبوها دايما».