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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب وجورج وسوف ونجوى كرم في دبي قريبا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وجورج وسوف ونجوى كرم

يجتمع النجوم الثلاثة شيرين عبد الوهاب، جورج وسوف، ونجوى كرم، من خلال منصات "مومينت" المتنوعة في مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن مفاجأة كبيرة ستجمع أكبر فناني الوطن العربي في حدث لم يذكر تفاصيل كاملة، سوى أن النجوم الثلاثة سيجتمعون في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمن الفيديو كلمات تشويقية بصوت الفنانين جورج وسوف، نجوى كرم وشيرين عبد الوهاب وظهورهم فيه  تضمنت عبارات ملفتة، منها: "في الإمارات في دبي بالتحديد" و "خلينا نلتقي كلنا سوا في دبي" وأخرى "مشتاق لدبي ولشعب دبي" ومن تنظيم "مومينت افانتس"، واختتمت بكلمة " SOON".
 

لمشاهدة الإعلان التشويقي اضغط هنا 
 

 

وثائقي شيرين عبد الوهاب

أعلنت منصة نتفيلكس عن تقديم برنامج وثائقي للمطربة شيرين عبد الوهاب من المقرر طرحه قريبا.

شيرين أعلنت منذ فترة عن تقديم السيرة الذاتية لحياتها الشخصية ومشوراها، وقالت في مؤتمر صحفي على هامش حفلها في دبي، إنها ستظهر في في الفيلم الوثائقي، مشيرة إلى أن هناك طفلة ستجسد دورها في فترة طفولتها مؤكدة انها ليست ابنتها.

 

شيرين عبد الوهاب وفيلمها الوثائقي 

وكانت شيرين عبد الوهاب، قالت إنها تتعاون مع منصة “نتفليكس” العالمية في تقديم فيلم وثائقي جديد عن مشوارها الفني وقصة حياتها وأهم المحطات في حياتها.

شيرين شيرين عبد الوهاب جورج وسوف نجوى كرم دبي الامارات

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