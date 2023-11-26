في عيد ميلادها.. قصة أول مشهد لـ أسما شريف منير وعلاقتها بوالدها

تحتفل اليوم الأحد 26 نوفمبر الفنانة والمذيعة أسما شريف منير بعيد ميلادها الـ 36، حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1987.

مشاركتها كممثلة

وقبل عامين، قالت أسما شريف منير -خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري- إنها شاركت كممثلة وهي طفلة مع أبيها (النجم شريف منير) من خلال مسلسل أيام الحب والغضب، مشيرة إلى أنها جسدت دور ابنة أبيها والنجمة بوسي، وأن عمرها في هذا المسلسل كان يقرب من 4 سنوات.

وأوضحت أسما شريف منير، أن والدها أراد ظهورها معه في هذا المسلسل لكي يخلد ظهورها فقط، مشيرة إلى أن شقيقتها الأخرى (فريدة) ظهرت أيضًا مع والدها (شريف منير) في مسلسل قلب ميت.

وأكدت أسما شريف منير أنها لا تتسرع على احتراف الفن لأنها تريد التركيز في هذه الخطوة، مؤكدة أنها تريد أن تفعل الكثير من الأشياء، لافتة إلى أنها اتجهت للكتابة وعملت مساعد مخرج وعملت ميكب أرتست.

وقالت أسما شريف منير أن مثلها الأعلى أوبرا وينفري المذيعة التي عملت في الكثير من الأشياء مثل (الكتابة والإعلام والتمثيل والرقص) وهي ناجحة جدًا.

وأضافت أسما شريف منير أنها عملت ميكب أرتست في فترة معين خلال مهرجان الجونة السينمائي، لافتة إلى أنها لم تستمر فيه لأنها تراه مرحلة معينة في حياتها، مشيرة إلى أنها عملت مساعد مخرج في فيلمي «حرب إيطاليا وويجا»، لافتة إلى أن الذي يعمل مساعد مخرج ثم يتجه للتمثيل يكون مدرك بالعديد من الأشياء ولديه خبرة.

تعاملها مع والدها في العمل

وكشفت الإعلامية أسما شريف منير، عن مواقف لها مع والدها النجم شريف منير، خلال عملها معه كمساعد مخرج في فيلم ويجا، إذ قالت أنه كان صارم معها ولا يدخل الوساطة في العمل.

وعلقت اسما شريف منير بدعابة قائلة: «بابا مسح بيا البلاط في الفيلم ولو في حد هيهينه مش هيهينه كده»، لافتة أن والدها يحب أن يقسو عليها لأن لديه ثقة في تعلمها الكثير من الاشياء في وقت قصير، وعلقت: «قولتله على فكرة أنا مش منى زكي عشان اعرف كل ده».

وأشارت أسما شريف منير أن والدها كان عصبيا معها في العمل ما دفعها للبكاء بسبب الضغط، مؤكدة أنها تقدر حكمته في هذه المواقف، وعلقت: «بابا في الشغل ما بيهرجش وبيركز في كل حاجة بما في الراكورات والملابس وغيرها ويكون حافظ كلامه في المشهد وكلام زميله».

وحول تعامل والدها معها في المنزل، قالت أسما شريف منير ان والدها مزيج بين اللين والشدة في التعامل، وعلقت: «انا بحبه جدا وبنهرج ونتصاحب لكن لما يقلب ببقى زي الألف مفيهاش كلام وبكون واقفة عسكري قدامه».

نيتها في الزواج

وبسؤالها عن وجود مشروع زواج جديد، قالت أسما شريف منير إنها في الفترة الحالية تركز على حياتها ومستقبلها وعملها، لاسيما وأنها منفصلة منذ فترة قليلة فقط، مضيفة: «الفترة الجاية عاوزة أركز مع نفسي وأكون واقفة على رجلي واستقر».

وأوضحت أسما شريف منير أنها لا تمانع من الزواج مرة أخرى طالما وجدت نصيبها، قائلة: «أنا صغيرة لسة وان حدث سأشارك الخبر مع الجميع لأنه ستر وده حلال ربنا».

وأعربت أسما شريف منير عن أمنيتها بالتوفيق في المرة القادمة، قائلة: «مش بالمرات وأتمنى التوفيق في المرة القادمة .. ويارب تكون المرة الجاية خير وعوض واتوفق فيها».

وأكدت أسما أنها لا ترتبط بأي شخص خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنها تتحفظ على أي خصوصيات لا تتعلق بها، لأن كل الأمور لا تخصها وحدها، وعلقت: «دي عشرة وبيت وحرمانية ما ينفعش اتكلم في حاجة زي كده».