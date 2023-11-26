المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية يناقش سبل إغاثة أهالي غزة

عقد المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية، اجتماعه السادس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، قبل يوم واحد من اجتماع الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية التي تعقد تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط وبرئاسة الجمهورية السودانية ممثلة بمعالي وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت.

شارك في الاجتماع وفود من 7 دول عربية أعضاء بالمكتب التنفيذي، وهم مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية العراق وجمهورية جيبوتي.

وناقش المكتب التنفيذي البنود المدرجة علي جدول اعمال الدورة العادية الخامسة للخروج بمشاريع قرارات لاعتمادها خلال اعمال الدورة العادية الخامسة للمجلس.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، بان اجتماع اليوم يعقد في ضوء سياق إقليمي وعالمي غير عادي يتطلب من المجلس العربي للسكان ودوله الاعضاء القيام بأدوار ومهام غير عادية تستجيب لتحديات مرحلتنا الراهنة ولتطلعات وآمال شعوبنا العربية وألا يترك أحد ليتخلف عن الركب ومنها الدعوة لإغاثة السكان بغزة في ضوء الممارسات الاسرائيلية غير الانسانية، وكذلك اغاثة الشعب الصومالي في مواجهة أزمة الفيضانات والسيول الناتجة عن تغير المناخ والتي تضرب أراضيه.

كما أشاد أيمن الافغاني، وكيل وزارة شؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، بالجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة بتنفيذ قرارات الدورة الرابعه للمجلس العربي للسكان والتنمية، وتطرق الى المعاناة التي يعاني منها سكان غزة بسبب الحرب الاخيرة