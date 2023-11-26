عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في حب مصر.. معرض للأنشطة الطلابية بجامعة العريش

معرض للأنشطة الطلابية
معرض للأنشطة الطلابية بجامعة العريش

افتتح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، شمال سيناء، معرض للأنشطة الطلابية بجامعة العريش والمقام تحت عنوان " في حب مصر"، والخاص بإنجازات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضم المعرض مجموعة من الأنشطة الطلابية،.

رافق رئيس الجامعة، كلا من الدكتور عبد المقصود عبد القادر، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، و القائم بعمل أمين عام الجامعة، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.


وأشاد الدكتور الدمرداش، رئيس الجامعة، بالأعمال الفنية المعروضة بالمعرض حيث تم عرض المعلومات في صورة مبسطة ومثمنُا الجهد المبذول من الأساتذة والطلاب متمنيًا للجميع دوام التقدم والرقي.

وتفقد رئيس الجامعة، ومرافقيه خلال المعرض ماكيتات عرضت انجازات فخامة رئيس الجمهورية خلال الثمان سنوات الاخيرة والمتمثلة في العاصمة الادارية، وقناة السويس الجديدة، وجامعة العريش، والمتحف المصري الكبير، والقطار الطائر، .

الاستزراع السمكي:

و تم عرض الانجازات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قطاع الصحة، والزراعة، والتكنولوجيا، والإنتاج الحيواني، والاستزراع السمكي، وقطاع الثقافة والآدب، وقطاع رعاية ذوي الهمم، والبحث العلمي، وقطاع الرياضة.

 كما تم عرض فيلم تصويري لأهم الانجازات التي قامت بها مصر في جميع القطاعات، حيث أكد رئيس الجامعة علي ضرورة توعية وتثقيف طلابنا الأعزاء بأهم الانجازات التي تمت في مصرنا الحبيبة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

txt

مبادرة لمرافقة الجرحى الفلسطينيين في شمال سيناء

العريش الرئيس معرض الطلابية الأنشطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

للمرة الثانية.. تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالقرب من اليمن| تفاصيل

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

ترشيحاتنا

لن يصمد يومين.. كارثة غير مسبوقة تهدد الجيش الألماني بسبب أوكرانيا

السر أدهش عمرو أديب.. حماس شلّت تفكير العالم وأفشلت مخابرات أمريكا وإسرائيل

نجم أهلاوي يصف قرار الزمالك بالاستغناء عن أحمد فتوح بالتاريخي

ظهور مؤثر لـ بابا الفاتيكان بعد إعلان معاناته من التهاب رئوي

سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مطار دمشق الدولي

سقوط مدن كبرى..تحذير أمريكي عاجل من مصير أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف هتحافظ على فلوسك إزاي| أعلى 5 شهادات ادخار بالبنوك المصرية.. الحل الأمثل

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

ميعرفش القوانين|أحمد الطيب يستفز الأهلاوية بمنشور غريب: الـ 6 أكبر من الـ 14

فيديو

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل: لا أواظب على الصلاة..وهذه وصيتى لبناتي.. واترفدت بسبب سيجارة في الحمام|فيديو

800 جنيه | تحرك جديد في سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ