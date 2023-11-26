في حب مصر.. معرض للأنشطة الطلابية بجامعة العريش

افتتح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، شمال سيناء، معرض للأنشطة الطلابية بجامعة العريش والمقام تحت عنوان " في حب مصر"، والخاص بإنجازات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضم المعرض مجموعة من الأنشطة الطلابية،.

رافق رئيس الجامعة، كلا من الدكتور عبد المقصود عبد القادر، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، و القائم بعمل أمين عام الجامعة، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.



وأشاد الدكتور الدمرداش، رئيس الجامعة، بالأعمال الفنية المعروضة بالمعرض حيث تم عرض المعلومات في صورة مبسطة ومثمنُا الجهد المبذول من الأساتذة والطلاب متمنيًا للجميع دوام التقدم والرقي.

وتفقد رئيس الجامعة، ومرافقيه خلال المعرض ماكيتات عرضت انجازات فخامة رئيس الجمهورية خلال الثمان سنوات الاخيرة والمتمثلة في العاصمة الادارية، وقناة السويس الجديدة، وجامعة العريش، والمتحف المصري الكبير، والقطار الطائر، .

الاستزراع السمكي:

و تم عرض الانجازات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قطاع الصحة، والزراعة، والتكنولوجيا، والإنتاج الحيواني، والاستزراع السمكي، وقطاع الثقافة والآدب، وقطاع رعاية ذوي الهمم، والبحث العلمي، وقطاع الرياضة.

كما تم عرض فيلم تصويري لأهم الانجازات التي قامت بها مصر في جميع القطاعات، حيث أكد رئيس الجامعة علي ضرورة توعية وتثقيف طلابنا الأعزاء بأهم الانجازات التي تمت في مصرنا الحبيبة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.