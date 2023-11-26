الاحتلال الإسرائيلي يعلن الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا

أعلنت سلطة السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، الإفراج عن 39 سجينا فلسطينيا بموجب اتفاق الهدنة القصيرة مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن جميع المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية هم من القُصَّر.

وكان الأنصاري، قال إنه سيتم الإفراج عن 39 فلسطينيا اليوم، مقابل 13 محتجزا إسرائيليا و(مواطن روسي و3 تايلنديين) خارج إطار الاتفاق، معربا عن أمله في إمكانية تمديد الهدنة؛ إذا تمكنت حماس من تقديم قائمة بمزيد من الرهائن يفرج عنهم.

وكتب الأنصاري، اليوم الأحد، عبر منصة “إكس”، “تنفيذا لالتزامات اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، سيتم الإفراج اليوم عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية و3 تايلنديين خارج إطار الاتفاق، تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر”.

وكان الصليب الأحمر، أكد للرئيس التنفيذي لنجمة داوود الحمراء، إيلي بن، أنه تسلم 17 رهنية، من بينهم 14 إسرائيليًا، وثلاثة تايلانديين، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن “عملية تسلم دفعة الرهائن اليوم، تتم في شمال قطاع غزة”.