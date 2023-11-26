الخارجية القطرية: جميع الأسري الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية «قُصَّر»

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الأحد، إن جميع المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية هم من القُصَّر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأنصاري، إنه سيتم الإفراج عن 39 فلسطينيا اليوم، مقابل 13 محتجزا إسرائيليا و(مواطن روسي و3 تايلنديين) خارج إطار الاتفاق، معربا عن أمله في إمكانية تمديد الهدنة؛ إذا تمكنت حماس من تقديم قائمة بمزيد من الرهائن يفرج عنهم.

وكتب الأنصاري، عبر منصة “إكس”، “تنفيذا لالتزامات اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، سيتم الإفراج اليوم عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية و3 تايلنديين خارج إطار الاتفاق، تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر”.

وكان الصليب الأحمر، أكد للرئيس التنفيذي لنجمة داوود الحمراء، إيلي بن، أنه تسلم 17 رهنية، من بينهم 14 إسرائيليًا، وثلاثة تايلانديين، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن “عملية تسلم دفعة الرهائن اليوم، تتم في شمال قطاع غزة”.