فرانس برس: حماس توافق على تمديد الهدنة "بين يومين وأربعة أيام"

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الأحد، بأن مصدر مقرب من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة بين يومين و4 أيام.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنه سيتم الإفراج عن 39 فلسطينيا اليوم، مقابل 13 محتجزا إسرائيليا وروسي و3 تايلنديين خارج إطار الاتفاق، معربا عن أمله في إمكانية تمديد الهدنة إذا تمكنت حماس من تقديم قائمة بمزيد من الرهائن يفرج عنهم.

وكتب الأنصاري، عبر منصة “إكس”، “تنفيذا لالتزامات اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، سيتم الافراج اليوم عن ٣٩ من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج ١٣ من المحتجزين الاسرائيليين من غزة بالاضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية و٣ تايلنديين خارج اطار الاتفاق تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر”.