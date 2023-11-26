المتحدث باسم جيش الاحتلال: 4 رهائن أجانب في طريقهم إلى معبر رفح

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن المحتجزين الأربعة المفرج عنهم وصولوا إلى معبر رفح وهم 3 تايلنديين وروسي.

وأضاف أن “مواطنة إسرائيلية نقلت على متن مروحية عسكرية إلى مستشفى سوروكا”.

ولفت إلي أن “وحدة نخبة ترافق 12 مختطفا في طريقهم إلى قاعدة حتسريم الجوية”.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي “وصول 12 إسرائيليا أفرج عنهم من قطاع غزة إلى قاعدة حتسريم الجوية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الصليب الأحمر، للرئيس التنفيذي لنجمة داوود الحمراء، إيلي بن، أنه تسلم 17 مختطفًا، من بينهم 14 إسرائيليًا وثلاثة تايلانديين، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن “عملية تسلم دفعة الرهائن اليوم تتم في شمال قطاع غزة”.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكد اليوم الأحد، أنه تم نقل 14 إسرائيليًا وثلاثة أجانب إلى الصليب الأحمر في غزة.