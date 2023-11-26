بايدن: نهدف إلى استمرار توقف القتال في غزة بعد انتهاء الهدنة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إطلاق سراح رهينة إسرائيلية أمريكية تبلغ من العمر أربع سنوات، كانت تحتجزها حماس. وبحسب ما ورد أن الفتاة الصغيرة، التي تُعرف باسم أبيجيل، موجودة الآن "بأمان في إسرائيل.

أكد بايدن خلال إعلانه: "لن نتوقف عن العمل حتى تتم إعادة كل رهينة إلى أحبائه".

يأتي إطلاق سراح الرهائن وسط جهود دبلوماسية مستمرة للحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي بين إسرائيل وحماس.

وأعرب بايدن عن امتنانه للدور الذي لعبته قطر في التوسط لإطلاق سراح السجناء وحدد الأهداف الأوسع المتعلقة بالهدنة المستمرة.

قال الرئيس الأمريكي: "لقد تحدثت مع أمير قطر أمس، وأعربت له عن شكري الخاص. هدفنا هو استمرار وقف إطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن".

وتوقع بايدن إطلاق سراح المزيد من الرهائن، قائلاً: "نتوقع أن تطلق حماس سراح المزيد من الأمريكيين أيضاً".

وشدد على الرغبة في تمديد الاتفاق بين إسرائيل وحماس، مشددا على أهمية تقديم مساعدات إضافية إلى غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن. وأعلن عزمه التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبا.

وحث الرئيس بايدن قائلا: "إننا ندعو إلى استغلال وقف إطلاق النار الحالي لزيادة المساعدات الضرورية للمحتاجين في غزة".

واعترافًا بالتحديات التي يواجهها آلاف الأطفال في غزة بسبب الحرب، شدد بايدن على أهمية الاستفادة من وقف إطلاق النار المؤقت لتقديم المساعدة الإنسانية الأساسية.

وقال الرئيس الأمريكي: "سنواصل العمل مع الشركاء في المنطقة لتمديد وقف إطلاق النار وضمان ترتيب أمني دائم لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".