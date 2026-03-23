هجوم ناري من عباس شومان على فؤاد الهاشم

شن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، هجومًا حادًا على الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم، وذلك على خلفية مقاله الأخير الذي اعتبره كثيرون مسيئًا لمصر.

وكتب عباس شومان عبر حسابه علي فيسبوك "فؤاد الهاشم المغضوب عليه من دولته وعائلته ما نال من مصر بمقاله ويبدو أنه خاض تجربة عنوان مقاله مرارا ليكون مجمع ما أكله كلابا وليس ربع كلب"

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الغضب والاستياء التي أثارها مقال الهاشم، والذي قوبل بانتقادات حادة من شخصيات عامة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه تجاوز في حق مصر.

كان الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم قد أثار مؤخراً غضب ملايين المصريين يتجاوزه حد النقد للإساءة.