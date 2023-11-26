إصابتان خلال قمع قوات الاحتلال للصحفيين والفلسطينيين في محيط سجن عوفر

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، عن وقوع إصابتين إحداهما لصحفي خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والمواطنين الفلسطينيين في محيط سجن عوفر لدي انتظارهم للأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم.

وأمس، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوجود ثلاثة إصابات بالرصاص الحي وإصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال عشرات الفلسطينيين بمحيط سجن عوفر.

وقالت وكالة أنباء شهاب الفلسطينية إن هناك ثلاث إصابات بالرصاص الحي وقعت أثناء الاشتباكات مع الاحتلال في محيط سجن عوفر.

من ناحية أخرى استشهد طبيب، وأصيب آخران بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية.